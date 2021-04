Vicepremiér Hamáček uvedl, že Babišův zákaz jeho cesty do Moskvy nebyl součástí původního plánu. „To (zákaz cesty Babišem, pozn. red.) nebylo součástí té hry, já jsem řekl, že to byla asi největší chyba, že jsme to s panem premiérem málo komunikovali,“ řekl.

Gabriel Kuchta, Deník N

„Vyjádření pana premiéra nám to zkomplikovala, protože jsme museli říct, že ta cesta byla zrušena z důvodu mé účasti na vládě, což nebyla pomoc pana předsedy vlády,“ podotkl Hamáček.

„Pokládám to za vyřešené, s panem premiérem je koordinace bohužel občas složitá,“ uvedl.