V Praze na Ruzyni přistál český vojenský speciál s vyhoštěnými diplomaty

Na pražském ruzyňském letišti přistál český vojenský speciál s dvacítkou vyhoštěných zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Přílet vyhoštěných českých diplomatů. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Rusko museli opustit kvůli českému vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády v Praze. Mezi diplomaty by měl být i zástupce velvyslance Luboš Veselý.

Na letišti na české diplomaty čekal vicepremiér a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček (ČSSD). Letadlo z tzv. vládní letky odletělo do Moskvy v odpoledních hodinách z vojenského letiště Kbely. Naopak do Moskvy odpoledne z Prahy zamířil ruský speciál s ruskými diplomaty.

„Já jsem přišel osobně přivítat ty členy našeho diplomatického sboru, kteří letěli z Moskvy letadlem, máme na cestě ještě druhou část, která jede osobními auty, a já jim přeji, aby ve štěstí dorazili do ČR,“ okomentoval přílet diplomatů vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

„Česká republika musela reagovat na to, co se stalo ve Vrběticích a musela vyhostit 18 ruských pracovníků. Ta ruská reakce je velmi razantní, na vládě budeme jednat co dál. Jsem rád, že dostáváme z celého světa od našich spojenců slova podpory,“ řekl Hamáček. (ČTK, Deník N)