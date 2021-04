Za uplynulý týden přibylo celosvětově zatím nejvíce případů nákazy covidem-19, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Jde celkem o 5,2 milionu případů.

Oznámil to dnes šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Svět má podle něj prostředky na to, aby dostal pandemii covidu-19 pod kontrolu v příštích měsících. Epidemioložka WHO Maria van Kerkhoveová řekla, že nárůst je ve všech věkových skupinách. Dnešní virtuální tiskové konference WHO se zúčastnila také švédská aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová, která podpořila očkování.

Celkový počet nově potvrzených případů infekce vzrostl osmým týdnem v řadě, řekl dnes Tedros v Ženevě. Týdenní počet hlášených úmrtí pak vzrostl popáté za sebou. „Trvalo to devět měsíců, než jsme se dostali na milion mrtvých, čtyři měsíce, než jsme byli na dvou milionech a tři měsíce, než to byly tři miliony,“ konstatoval Tedros.

Experty podle šéfa organizace zvlášť znepokojuje nárůst počtu koronavirových infekcí a hospitalizovaných ve věkové skupině od 25 do 59 let. Podle Tedrose to lze možná přičíst nakažlivějším variantám a skutečnosti, že v těchto věkových skupinách je více sociálních kontaktů.

Generální ředitel WHO je přesvědčen, že pandemii je možné dostat pod kontrolu za několik měsíců. Musí pro to ale být důsledně využity všechny nástroje na celém světě. Mezi tyto nástroje patří ochranná opatření jako mytí rukou, rozestupy a roušky, ale také očkování, zdůraznil Tedros. WHO proto opakovaně vyzývá bohaté země, aby poskytly více vakcín chudším zemím. V mnoha bohatých zemích už dostal první dávku očkovací látky každý čtvrtý člověk, zatímco v nízkopříjmových zemích jen každý pětistý.

K výzvám se dnes připojila také osmnáctiletá švédská aktivistka Thunbergová. Odsoudila podle ní vakcinační nacionalismus a řekla, že je neetické, když bohaté státy upřednostňují své mladší občany před zranitelnými skupinami v rozvojových zemích. Thunbergová zároveň oznámila, že prostřednictvím své nadace věnuje 100 000 eur (2,59 milionu korun) solidární iniciativě WHO COVAX, která má garantovat, že se vakcíny dostanou i do chudších zemí.

„Svět musí udělat víc proti tragédii nerovnoměrné distribuce vakcín,“ řekla Thunbergová. „Stejně jako v klimatické krizi musíme nejdříve pomoci těm, kteří jsou nejvíce ohroženi,“ prohlásila Thunbergová. (ČTK)