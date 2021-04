„Agenti GRU operaci zpackali, proto to dopadlo, jak to dopadlo,“ uvedl premiér Babiš k zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích. Přítomnost agentů na českém území je podle něj absolutně nepřijatelná.

„Je to nepřijatelná aktivita, proto jsme reagovali vyhoštěním 18 diplomatů, ruská strana reagovala a my to budeme dál řešit,“ řekl Babiš.