Na Dívčích hradech v Praze jsou k vidění koně Převalského

Na pláních na Dívčích hradech na Praze 5 jsou ode dneška k vidění čtyři klisny koně Převalského. Do výběhu je odpoledne vypustili chovatelé z pražské zoologické zahrady. Během roku k nim přibude hřebec.

Dívčí hrady na Praze 5 mají čtyři nové obyvatelky – klisny koně Převalskeho. Z chovné stanice na Benešovsku je sem dovezla @zoo_praha . @iROZHLAScz pic.twitter.com/MBtZpPPsVM — Marie Veselá (@MarieVeselaCRo) April 19, 2021

„Smyslem projektu je, aby koně Převalského vypásali travní porost, který jsme tu vysadili, abychom tak dosáhli toho, že se tu obnoví stepní společenstva. Jedná se rovněž o oživení této historicky významné a známé lokality Dívčích hradů známé z legendy o dívčí válce. Pro nás je také důležité to, že tu bude další skupina koní, co se bude rozmnožovat,“ řekl ředitel zoo. Oblast by proto v budoucnu kromě čtyř klisen měl obývat také hřebec a případně i jejich mláďata.

Klisny Xicara, Khamiina, Gruhne a Lana dnes do nového výběhu přijely z Dolního Dobřejova, kde má zoologická zahrada v Troji chovnou a aklimatizační stanici. Koně tam chovatelé množí a shromažďují mimo jiné před transporty do Mongolska.

Největším rizikem pro koně v ohradě je podle Bobka to, že je lidé budou krmit. Před tím ředitel zoo důrazně varoval. „Ani chlebíček, ani mrkvičku. Koňům to neprospívá a může jim to způsobit velmi bolestivou smrt,“ řekl. Výběhy proto budou monitorované kamerami a na koně budou kromě chovatelů dohlížet další spolupracovníci zoo. Výběh koní je i proto rovněž dvojitě oplocený, aby se koně nemohli dostat až k přihlížejícím lidem.

Kůň Převalského je jediným divokým druhem koně, který přežil do současnosti. Jednou z institucí, která se o jeho záchranu zasloužila, je pražská zoologická zahrada. Od roku 1959 pro ně vede Mezinárodní plemennou knihu a od roku 2011 organizuje transporty koní do Mongolska, kde se tento druh vyskytuje přirozeně.

Zoologická zahrada v Troji se poprvé otevřela 28. září 1931 a patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze. Kvůli uzavření pro veřejnost, jehož důvodem je pandemie covidu-19, klesla v roce 2020 návštěvnost o 42 procent. Do zahrady loni zavítalo 851 623 návštěvníků, tedy o téměř 605 000 lidí méně než v roce 2019. Deficit příjmů pražské zoo ředitel Bobek odhaduje od začátku pandemie covidu-19 v Česku k dnešnímu dni na 133 milionů korun. (ČTK)