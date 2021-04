Zemřel gymnasta Zdeněk Růžička, bylo mu 96 let. Růžička získal dvě bronzové medaile na Letních olympijských hrách 1948 v Londýně za sestavy na kruzích a v prostných. Účastnil se i her v Helsinkách a Melbourne. Na Twitteru to oznámil šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička.