Polovina dospělých Američanů již dostala alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19. To je asi 130 milionů obyvatel USA. Přibližně třetina lidí ve věku od 18 let pak obdržela obě vakcíny.

Uvedla to agentura AP. Mezi jednotlivými americkými státy jsou ale výrazné rozdíly.

Spojené státy patří mezi země, které už využily největšího počtu vakcín. Podle serveru Our World in Data, na jehož provozu se podílí také Oxfordská univerzita, bylo na 100 obyvatel použito 61,6 dávky vakcín, což je podobné množství jako v Británii. V Evropské unii to bylo 24,9 dávky na 100 obyvatel a v České republice 22,9 dávky na 100 obyvatel.

Očkování nepokračuje rovnoměrně v celých Spojených státech. Například ve státě New Hampshire preparát proti covidu dostalo přes 70 procent dospělého obyvatelstva, v Tennessee jen 41 procent. Agentura AP uvádí, že ve státech s nejvyšší mírou očkovaného obyvatelstva v posledních volbách uspěly demokraté, naopak státy na konci žebříčku podpořily republikány. Větší ochotu k očkování příznivců Demokratické strany ukázaly i některé průzkumy veřejného mínění.

Rychlé tempo očkování proti covidu-19 si dala za cíl administrativa prezidenta Joe Bidena. Člen Bidenova poradního sboru Anthony Fauci dnes uvedl, že očekává příští týden rozhodnutí úřadů o používání přípravku od firmy Johnson & Johnson, které bylo pozastaveno v úterý. „Byl bych velice překvapen, kdyby používání nebylo některým způsobem povoleno od pátku,“ uvedl Fauci. Podle něj je ale možné, že dozorové úřady omezí používání této látky pouze na některé skupiny obyvatelstva.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyšetřují spojitost mezi podáním preparátu a šesti případy vzácných krevních sraženin. Odborníci CDC ve středu uvedli, že potřebují k prošetření celé záležitosti více informací. (ČTK)