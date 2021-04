Opozice žádá tvrdší reakci Česka vůči Rusku

Opozice vyzývá po vyhoštění českých diplomatů k tvrdším krokům vůči ruské straně. Šéfka TOP 09 nebo předseda Starostů jsou pro zmenšení počtu ruských diplomatů v Praze.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by Česko mělo vyhostit dokonce všechny ruské diplomaty. „Po vyhoštění 20 českých diplomatů už není na co čekat. To my musíme být tvrdí, Rusové jsou vinni z teroristického útoku a ještě jsou ublíženi,“ napsala na Twitteru.

„Vláda by měla vyhostit všechny ruské ‚diplomaty‘ a důrazně vysvětlit Rusům, že už budeme fungovat jen ve stavu 1 ku 1,“ doplnila.

Podobný názor má šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. „Pokud na naší ambasádě v Moskvě nezůstane prakticky nikdo, tak bych úplně stejný postup očekával od naší vlády! Očekávám v pondělí jasnou reakci vlády a vyčištění ruské ambasády v Praze!“ napsal.

Pro snížení počtu ruských diplomatů v Česku je také předseda Starostů Rakušan. „Jestliže nám Rusko vyhostí diplomaty tak, že nám jich v Moskvě zůstane pouze pět, pak jsem pro snížení počtu ruských ‚diplomatů‘ v Praze na stejnou úroveň. Nemá smysl dál hrát podivnou hru na kamarádství, tak vzývanou Hradem a některými vládními činiteli v posledních letech,“ uvedl.

Předseda ODS Petr Fiala napsal, že by vláda měla rychle koordinovat další postup s Evropskou unií a NATO. „Vyhoštění 20 českých diplomatů jen potvrzuje agresivní ruskou politiku vůči naši zemi. Moskva tím ale nezakryje závažnost zjištění o násilné akci ruských agentů,“ uvedl. Je podle něj potřeba silná mezinárodní diplomatická reakce na „ruskou hrozbu“.