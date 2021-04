Už koncem příštího týdne by se mohla otevřít registrace k očkování lidí starších 60 let. Ve svém pořadu Čau lidi to řekl premiér Andrej Babiš.

„Zítra o tom budeme jednat, doufám, že to bude už koncem příštího týdne,“ popsal Babiš.

Už dnes večer bude premiér podle svých slov mluvit také s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem. Měli by řešit, jaká další rozvolňování by mohla nastat od 26. dubna. „Prioritou jsou děti a sport,“ uvedl premiér.