Plánovaná cesta do Moskvy byl zastírací manévr. Deníku N to potvrdilo několik vysoce postavených zdrojů z diplomacie a také samotný vicepremiér Jan Hamáček. „Věděl jsem dopředu, že cesta do Moskvy se neuskuteční a konat se nebude. Jednalo se o koordinovanou akci, řekl Hamáček.