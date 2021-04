Papež František vyzval k modlitbám za obyvatele východní Ukrajiny. „Doufám, že nedojde k eskalaci napětí.“ Dále zdůraznil nutnost vzájemné důvěry a potřebu činů vedoucích k usmíření a konci války.

I invite you to pray for the population of eastern Ukraine. I truly hope that an escalation of the tensions might be avoided and, instead, that actions capable of promoting reciprocal trust and which foster reconciliation and peace might be undertaken.

— Pope Francis (@Pontifex) April 18, 2021