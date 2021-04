Trestní oznámení kvůli úniku utajované informace nakonec nebude ministr vnitra Jan Hamáček podávat. Reagoval tak původně na tvrzení exministra Tomáše Petříčka, který prý o zapojení Rusů do výbuchu ve Vrběticích věděl delší dobu.

„Reagoval jsem na dotaz novináře, který ministrovi atribuoval vyjádření. Říkal jsem, že nevěřím, že kdokoli, kdo byl seznámen s citlivými událostmi, byl je potvrdil, a pokud by to tak bylo, muselo by to být prošetřeno,“ vysvětloval v Otázkách Václava Moravce.

Bude podle něj ještě probíhat vyšetřování, jak obíhaly informace v souvislosti s kauzou zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu. „Já myslím, že není nutné, abych podával trestní oznámení, to byla moje včerejší komplexní reakce. Myslím, že prověřování, zda byly dodrženy zákony v průběhu posledních dní, už probíhá,“ dodal Hamáček s tím, že jeho včerejší reakce pro Deník N byla jediná možná komplexní informace, kterou mohl v té chvíli, v konfrontaci s dotazem říci. (OVM, ČT)