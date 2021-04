Ukrajina vyjádřila v souvislosti s událostmi ve Vrběticích podporu České republice. Ukrajina podle něj dobře zná podobné metody ze strany Ruské federace. „Podobné kroky by neměly zůstat nepotrestány,“ napsal ukrajinský ministr zahraničí.

Ukraine supports Czech Republic’s response as Czech law enforcement confirmed Russia's involvement in the massive ammunition depot explosion in 2014 which caused loss of life. We in Ukraine know Russia's malicious methods all too well. Such acts should not go unpunished.

