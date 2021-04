Právní zástupce firmy Imex Group, která si dva vrbětické sklady pronajímala od Vojenského technického ústavu, o jménech agentů podle svých slov nikdy neslyšel. Dva zájemci z ciziny ale podle něj skutečně návštěvu plánovali.

„Nikdo takový v téhle době do firmy nepřijel. Pro návštěvníky z jednoho ze zahraničních států, nebylo to Rusko, se vyřizovalo povolení. Bylo to pro dva lidi, ale ti nakonec nepřijeli nebo se neohlásili,“ sdělil serveru iRozhlas.