Nejstarší dochovaný záznam o pokusu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) o zavraždění jednoho z vůdců kubánské revoluce pochází z roku 1960. CIA v té době chystala atentát na Raúla Castra při letu z Prahy.

Jeden z amerických agentů tehdy nabídl 10 000 dolarů pilotovi, který pilotoval letadlo z Prahy do Havany s Raúl Castrem na palubě, aby cestou „zařídil nehodu“. Vyplývá to z dokumentů, které v pátek zveřejnil americký Národní bezpečnostní archiv.

Pilot, který pracoval pro CIA, se jmenoval José Raúl Martinez. Výměnou za provedení akce požadoval, aby se Spojené státy postaraly o univerzitní studia jeho dvou synů v případě, že sám při pokusu o atentát zemře. To mu tajná služba přislíbila.

Agent CIA se s Martinezem domluvil, že pilot zkusí „podstoupit určité riziko, které však bude omezené na možnosti, jež bude možné vydávat za nehodu“. Příkladem mohlo být selhání motoru při startu nebo provedení nouzového přistání na vodě asi tři hodiny letu od Kuby. Pilot přitom vyloučil, že by vyřadil z provozu motory při letu, protože by tím ohrozil život všech lidí na palubě.

Martinez následně pilotoval letadlo do Prahy, kde měl vyzvednout Raúla Castra a další vysoce postavené činitele kubánského režimu. Vedení CIA se však mezitím rozhodlo, že atentát provést nechce. Nemělo však již možnost kontaktovat Martineze. Ten se i s Castrem na palubě vrátil v pořádku do Havany a agent pak CIA řekl, že nenastala žádná příležitost, při níž by mohl případnou nehodu fingovat.

Informace vyšly na povrch ve chvíli, kdy se Raúl Castro, bratr Fidela Castra, připravuje v 89 letech předat vedení Kubánské komunistické strany (PCC) mladší generaci. Po úmrtí Fidela v roce 2016 se jedná o historický milník pro Kubu a její obyvatele, z nichž většina nikdy v životě nezažila v čele státu nikoho jiného než bratry Castrovy.

„Tyto dokumenty nám připomínají temnou a pochmurnou kapitolu amerických operací proti kubánské revoluci,“ řekl agentuře AFP analytik amerického archivu Peter Kornbluh. „V momentě, kdy je castrovská éra téměř u konce, mají američtí politici příležitost nechat tyto věci minulosti a účastnit se na budoucnosti postcastrovské Kuby,“ dodal.

Fidel Castro se chopil moci na karibském ostrově v roce 1959 a za jeho vlády se v Bílém domě vystřídalo 11 amerických prezidentů. Přežil velké množství pokusů o atentát – Guinessova kniha rekordů jich uvádí 638.

Jedním z nejznámějších byl i pokus o svržení Castrova režimu kubánskými exulanty vedenými CIA, kteří se v dubnu roku 1961 vylodili v Zátoce sviní (Bahía de Cochinos) na jihu Kuby. Tato snaha americké tajné služby však selhala a vedla k tomu, že se Castro ještě více přimknul k Sovětskému svazu a upevnil svou moc. O rok později pak vypukla karibská krize, jedno z nejvypjatějších období studené války.

Raúl Casto převzal od svého staršího bratra vedení země v roce 2006 a vedení strany v roce 2011. (ČTK)