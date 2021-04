Informace o ruském zapojení ve Vrběticích jsem měl k dispozici, řekl exministr Petříček

Exministr zahraničí Tomáš Petříček Deníku N přiznal, že jej zveřejnění informace o ruském zapojení v explozi skladu ve Vrběticích nepřekvapilo, protože o tom už věděl. Reakce vlády je podle něj adekvátní.

„Není to překvapení. Tyto informace jsem už měl dříve k dispozici a postup, který dnes představil premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček, odpovídají reakci na takto závažný incident se zapojením tajných služeb,“ řekl Deníku N Petříček.

Zda měl tyto informace dříve i Hamáček, není jasné. Dnes tvrdil, že cestu do Moskvy, kterou ještě v pátek plánoval, zrušil, až když se o podezření dozvěděl. „Byl jsem terčem kritiky a dotazů ke své cestě do Ruska, ale nemohl jsem dříve odpovědět vzhledem k vyšetřování. V souvislosti s podezřením jsem svou cestu zrušil,“ prohlásil.

Hamáček se odpovědi zda to náhodou nevěděl dříve, vyhnul. „Nevěřím, že Vám pan Petříček potvrdil cokoliv co by teoreticky mohlo padnout na jednání, které bylo neveřejné/režimové,“ reagoval na dotaz.

Česko by podle něj mělo koordinovat další postup v rámci EU i NATO a mělo by hledat podporu u spojenců.

„Je to další argument, proč brát velmi vážně bezpečnostní rizika v případě strategického projektu výstavby jaderné elektrárny Dukovany,“ dodal Petříček.