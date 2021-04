K vyhoštění 18 ruských diplomatů z Česka vyjádřilo svou solidaritu Lotyšsko. Podle tamního ministra zahraničí musí být pachatelé výbuchu v muničních skladu ve Vrběticích potrestáni.

#Latvia expresses solidarity with our Czech allies over the decision to expell 18 Russian spies working under diplomatic cover. Subversive actions by Russian agents causing explosion in the ammunition depot & death of innocent people are deplorable, perpetrators must be punished

