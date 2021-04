Místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO) souhlasí s vypovězením 18 ruských agentů. Pragmatický přístup k Rusku podle něj již není na místě. Česko by podle něj mělo přehodnotit přístup k energetice a k veškerým ruským projektům.

„Je to jasná stopka pro to, abychom se my jako svrchovaný stát ještě o něco vstřícného vůči Rusku snažili,“ řekl Bžoch. (ČT24)