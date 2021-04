Existuje podezření o zapojení ruských důstojníků do výbuchu ve Vrběticích

Existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské rozvědky GRU do výbuchu muničních skladů areálu Vrbětice v roce 2014, oznámil premiér Andrej Babiš.

V muničních skladech ve Vrběticích ve Zlínském kraji došlo k výbuchům v říjnu a prosinci 2014. Sklady měla v pronájmu firma Imex Group, při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Policisté evakuovali stovky lidí – obyvatele blízkých obcí i zaměstnance ve skladech.

Exploze popsali při prvních hlášeních hasiči do vysílaček takto: „Ozývají se výbuchy, je tu plamenné hoření na střeše. (…) Hasit se to nedá, zahajujeme obranu. (…) Dochází k sérii velkých výbuchů, cisterny jsme odstavili do bezpečné vzdálenosti.“

Zásah bezpečnostních složek, obsahující záchranné i likvidační práce, skončil po šesti letech v říjnu 2020.