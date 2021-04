Předseda komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby Pavel Bělobrádek chce téma exploze ve Vrběticích otevřít na nejbližším jednání. Pokud by se prokázalo zapojení Ruska, šlo by podle něj o nejvážnější incident za 30 let.

