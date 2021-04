Prioritou vlády by měl být návrat všech dětí do mateřských škol k 1. květnu, řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) po jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech. Rozhodnutí bude na epidemiolozích.

Do školek mohou od pondělí chodit zatím jen předškoláci. Maláčová řekla, že podle ní by bylo ideální, kdyby se i ostatní děti mohly vrátit do mateřských škol třeba k 1. květnu. „Když to epidemiologická situace umožní, tak by to mělo být naprostou prioritou vlády,“ dodala.

O tom, že návrat dětí do škol je při uvolňování opatření proti šíření epidemie koronaviru prioritou, mluvil dřív premiér Andrej Babiš (ANO) a v pátek i ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO), konkrétní možné termíny ale neuvedli.

Rodiče dětí, které se učí na dálku, mohou čerpat ošetřovné. Senát příští středu projedná Sněmovnou schválené zvýšení ošetřovného o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku. Rodiče by měli mít nárok na více peněz od začátku března, mohou tak dostat peníze navíc i zpětně. „Jakmile vyšší ošetřovné vyjde ve Sbírce zákonů, bude schválené, tak Česká správa sociálního zabezpečení do jednoho týdne zprocesuje doplatky,“ řekla dnes Maláčová. Cílem je podle ministryně to, aby rodiny dostaly peníze co nejdříve. (ČTK)