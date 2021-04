Komunisté nechtějí mít v letošních volbách do Sněmovny horší výsledek než ten z roku 2017, prohlásil předseda Vojtěch Filip. Strana tehdy získala 15 mandátů.

„Myslím, že to je reálné,“ prohlásil Filip na tiskové konferenci po jednání Ústředního výboru KSČM.

„My nenavrhujeme nic, co by nebylo možné zrealizovat,“ řekl Filip k tomu, co komunisté nabízí voličům. Kritizoval přitom pravicovou opozici.

Filip hodlá kandidovat v Jihočeském kraji.