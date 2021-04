Předseda KSČM Vojtěch Filip podle informací Deníku N na ústředním výboru zatím nerezignoval. Výbor si ale schválil hlasování o vedení, proto by se dvě třetiny členů musely vyjádřit pro jeho odvolání.

Filip podle dvou zdrojů redakce řekl, že by byl osobně pro řešení změny vedení až na sjezdu. Následně se na něj snesla vlna kritiky.

Pokud by byl odvolán, muselo by pro to hlasovat dvě třetiny delegátů, tedy minimálně šedesát z nich. Na ústřední výbor ale nepřijeli všichni, na výbor jich dorazilo pouze 78, proto není jasné, jestli se najde dostatečná většina.