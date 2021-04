Zemřela britská herečka Helen McCroryová, známá například z filmů Harry Potter, Skyfall nebo seriálu Gangy z Birminghamu. Herečka podlehla rakovině, bylo jí 52 let. Informoval o tom její manžel, herec Damian Lewis. (Reuters)

Britain's Helen McCrory, known for her roles in Harry Potter movies, the James Bond film 'Skyfall' and the 'Peaky Blinders' television series, has died at the age of 52 after a 'heroic battle' with cancer, her husband Damian Lewis said https://t.co/vGghI03UxJ pic.twitter.com/oEOCQmleKd

— Reuters (@Reuters) April 16, 2021