Zítra se na podskalské náplavce v Praze neuskuteční farmářské trhy, které pořádá spolek Archetyp. Městská firma Trade Centre Praha zrušila souhlas s řešením, které navrhl spolek v souladu s opatřeními proti koronaviru.

Řešení navržené spolkem podle Sedláčka spočívalo v tom, že by se příchod na náplavku omezil na dva vchody, aby bylo možné regulovat počet návštěvníků. Vláda ho omezila na jednu osobu na 15 metrů čtverečních plochy. Jelikož se dá na náplavku dostat více než deseti vchody, znamenalo by to uzavření těch zbylých, dodal předseda spolku.

S tímto způsobem zajištění trhů podle Sedláčka TCP ještě v úterý souhlasila, ve čtvrtek však spolek obdržel dopis, kterým firma souhlas zrušila. Sedláček řekl, že spolek se bude příští týden snažit firmu přimět ke změně názoru. Jeho navržené řešení je podle něj jediné možné. (České noviny)