Od soboty se otevřou kontaktní místa pro sčítání obyvatel

Se začátkem listinné fáze sčítání obyvatel se od soboty 17. dubna otevře více než 800 kontaktních míst, např. na vybraných pobočkách České pošty a na všech krajských správách ČSÚ.

Na kontaktních místech bude možné vyzvednout i odevzdat sčítací formulář. Budou v provozu od 17. dubna do 11. května, kdy sčítání končí.

Otevírací hodiny kontaktních míst jsou totožné s otevíracími hodinami poboček, na kterých jsou zřízena. Pokud budou na takové pobočce v rámci protiepidemických opatření upraveny otevírací hodiny pro veřejnost, bude stejným způsobem upraven i provoz přepážky kontaktního místa sčítání.

Jejich adresář včetně otevírací doby je k dispozici v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst na adrese scitani.ceskaposta.cz. Tyto informace je možné získat také na úředních deskách obecních úřadů, na telefonním čísle 253 253 683 nebo na e-mailové adrese dotazy@scitani.cz.

V případě potřeby budou na kontaktních místech pro cizince a příslušníky národnostních menšin k dispozici také tištěné překlady listinného formuláře v sedmi jazycích – angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Ty budou sloužit jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v českém jazyce.

Vyplněný listinný formulář bude možné do 11. května odevzdat také na kterékoliv poště či vhozením do libovolné poštovní schránky, a to v odpovědní obálce, která má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma. Základní nápověda k vyplnění je součástí každé otázky formuláře.

Od 17. dubna začnou také sčítací komisaři roznášet listinné formuláře do domácností, které se nesečetly online, a to v předem oznámených termínech. Z důvodu ochrany zdraví a s ohledem na současnou situaci s covidem-19 budou komisaři předávat formuláře před domem. Ti, kdo se do té doby nesečtou, si budou moci vybrat, zda vyplní elektronický formulář, či jeho listinnou formu.

Český statistický úřad doporučuje využívat elektronický formulář, neboť jeho vyplnění je zcela bezkontaktní. (ČSÚ)