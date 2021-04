V Česku by se mohlo do konce června otevřít očkování proti covidu pro lidi starší 40 let, naznačil ministr zdravotnictví Arenberger. Dnes jsou zdravotníci schopni očkovat zhruba 60 tisíc lidí denně. Pokud tempo bude pokračovat, budou do června pokryté všechny rizikové skupiny.