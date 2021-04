Na internet unikly adresy elektronické pošty Navalného příznivců

Na internet unikla databáze s adresami elektronické pošty přívrženců uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného, uvedl dnes list Kommersant na svém webu.

Upřesnil, že jde o únik adres z webu „Svobodu Navalnému!“, na kterém se registrují Rusové ochotní zúčastnit se chystané demonstrace za osvobození Navalného. Její organizátoři slíbili, že podrobnosti o protestu, který má být největší v ruských dějinách, oznámí až poté, co počet potenciálních demonstrantů dosáhne „nejméně“ půl milionu.

Několik novinářů, kteří se na webu zaregistrovali, dostalo do své pošty e-mail obsahující v příloze zmíněnou databázi. V ní objevili jak adresy své elektronické pošty, tak i adresy z domén státních orgánů, včetně tiskových odborů prezidentské kanceláře, ministerstva vnitra, vládní strany Jednotné Rusko, federální daňové správy a čečenské vlády. Patrně chtěli být tito úředníci v obraze, a tak se také zaregistrovali.

Autentičnost uniklých adres potvrdil ředitel Navalného protikorupčního fondu Ivan Ždanov. „Na internetu se objevila databáze elektronických pošt webu free.navalny.com. Na rozdíl od dřívějších falešných zpráv odpovídá skutečnosti. Odehrálo se to teď, kdy nám do konce kampaně zbývá 70 000 podpisů a každý je obtížnější získat,“ uvedl Ždanov. Konkrétně podle něj unikla databáze pro rozesílání e-mailů na adresy elektronické pošty, která je natolik rozsáhlá, že fond musel využít i cizí servery. Dodal, že něco podobného se fondu stalo poprvé, a varoval před nevyžádanými zlomyslnými vzkazy, které doporučil zařadit mezi spam.

Ruská policie Navalného zadržela hned při lednovém návratu z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá, vyšetřit otravu odmítá. V únoru ruský soud Navalnému změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na přibližně 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. (ČTK)