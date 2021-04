Pelosiová: Rozšíření Nejvyššího soudu není na pořadu dne

Šéfka americké Sněmovny Nancy Pelosiová „nemá v plánu“ představit zákon o rozšíření počtu soudců Nejvyššího soudu na půdě dolní komory. Zároveň ale záměr „nepovažuje za vyloučený“.

Podpora předsedkyně Sněmovny reprezentantů je pro přijetí zákona rozhodující. Návrh na rozšíření soudců Nejvyššího soudu ji zatím nemá. Foto: Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0

Zákon navrhující rozšíření počtu soudců z devíti na třináct a zkrácení jejich volebního období, které je nyní doživotní, navrhuje poslanec Jerry Nadler.

„Podporuji založení komise, jak ji navrhl prezident, ale teď se soustředíme na infrastrukturu a další,“ řekla Pelosiová. Zároveň se nevyjádřila, zda rozšíření soudců, které naráží na silnou kritiku opoziční republikánské strany, schvaluje.

„Nevím, jestli je to dobrý, nebo špatný nápad. Je to myšlenka, která by měla být prozkoumána, a považuji za správné, že prezident založil komisi, která ji prozkoumá. Je to velký krok,“ řekla Pelosiová.

V Nejvyšším soudu je nyní devět členů, přičemž Donald Trump do něj nominoval tři. Zvýšil tím poměr konzervativních a liberálních soudců na 6 : 3. Rozšíření počtu by dalo demokratům možnost nominovat své kandidáty a poměr sil tak snížit.

Proti tomu ostře vystoupil Mitch McConnell, šéf senátních republikánů a neformální lídr strany.

„Prezident Biden kandidoval s příslibem, že chce uklidnit a sjednotit zemi. Pokud to myslel vážně, měl by přestat přilévat oleje do ohně této nebezpečné myšlence,“ namítl republikán McConnell.

Struktura soudu se nezměnila od roku 1869. (Hill)