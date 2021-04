Americký policista zastřelil 13letého chlapce

Policie v americkém Chicagu zveřejnila video, na němž policista v březnu zastřelil 13letého Adama Toleda. Drastické záběry, na nichž se mu policista snaží poskytnout první pomoc, vyvolaly protesty.

Třináctiletý Adam Toledo na pokyn policisty odhodil zbraň a zvedl ruce vzhůru, přesto na něj policista o vteřinu později vystřelil. Foto: Chicago Police Department

Podrobnosti o smrti dalšího člověka v rukou policie vycházejí najevo v době, kdy v Minneapolisu vrcholí proces s Derekem Chauvinem, obviněným z vraždy Afroameričana George Floyda, a v Brooklyn Center je policistka obviněná ze zabití černošského mladíka Daunteho Wrighta.

Na videu z kamery, kterou měl na sobě policista Eric Stillman, je vidět, jak vybíhá z auta a běží směrem k Toledovi. „Ukaž mi ruce,“ křičí na něj. „Zahoď to!“

Toledo ho uposlechne a zvedne ruce nad hlavu. Stillman přesto vystřelí, Toledo padá k zemi. Stillman k němu běží a zároveň žádá do vysílačky o záchranku, informuje o tom, že „střely vyšly od policie“.

„Podívej se na mě, podívej se na mě. Jseš v pořádku? Kde jsi střelený?“ ptá se chlapce naléhavě. Ten má zakrvácený obličej i mikinu. Oba obklopí ještě další policisté a je zřetelné, že policista se snaží poskytnout první pomoc tlaky na hrudník. Bezúspěšně.

Toledo je prohlášený mrtvým ještě před převozem do nemocnice.

(Varování: Záběry jsou opravdu drastické. Starostka Chicaga nedoporučila video zhlédnout dětem do 15 let)

Policisté po ohledání okolí najdou zbraň, kterou Toledo odhodil. Na rozdělených záběrech je vidět, že ji v okamžiku, kdy jej policista zastřelil, v ruce neměl.

To je podle právní zástupkyně rodiny rozhodující. „Důležité je, že uposlechl policistova pokynu. On má výcvik, aby nestřílel na někoho neozbrojeného a sledovat, co se děje, nepanikařit,“ řekla advokátka Adeena Weiss Ortizová.

Podle americké legislativy má policie právo použít zbraň, pokud se cítí v přímém ohrožení života.

„Neměl na vybranou. Zbraň byla namířena jeho směrem a on se nemohl nijak chránit,“ reagoval zástupce 34letého policisty Stillmana, advokát Tim Grace.

Střílel druhý mladík

Policejní hlídka původně reagovala na výstřely, které byly v oblasti nahlášeny. Adam Toledo byl s dalším 21letým mladíkem, Romanem Rubenem, s nímž před policií utíkali a jehož poté policie označila za autora výstřelů.

Ruben nejdřív uvedl falešné jméno Toleda, poté řekl, že neví, jak se jmenuje. Policie ho nedokázala identifikovat, protože u sebe neměl telefon ani identifikační průkaz. Jeho totožnost zjistila až poté, co po něm jeho rodina druhý den ráno vyhlásila pátrání.

Zásah se stal koncem března, policie zveřejnila záběry z tělesné kamery až nyní poté, co je nejdříve viděla rodina Adama Toleda a dala svolení.

„V Adamově životě jsme jako komunita selhali,“ řekla starostka Chicaga Lori Lightfootová v emotivní řeči, při níž bylo zřetelné její dojetí. Sama je matkou 13letého syna. „Nemůžeme dopustit, aby tohle zažívali naši mladí lidé.“ Vyzvala obyvatele Chicaga ke klidu a trpělivosti a slíbila, že spravedlnosti bude učiněno zadost.

Toledo chodil do sedmé třídy základní školy a žil s matkou, dědečkem a dvěma sourozenci ve čtvrti Little Village. Podle některých informací patřil mezi problematické mladíky a byl členem pouličního gangu.

Je jedním z 265 lidí, které policie letos v USA zastřelila, a jedním z nejmladších vůbec, vyplývá ze statistiky deníku Washington Post. Jediné dvě mladší oběti policejní střelby od roku 2015 byly dvě šestileté a jedno dvanáctileté dítě, všechny neozbrojené. Od roku 2017 americká policie s výjimkou Toleda nezastřelila nikoho pod 14 let.

Protesty v Chicagu, konkrétně v oblasti Little Village, kde byl Toledo zastřelen, byly jen mírné. Policie se přesto připravuje na intenzivnější demonstrace a posílila na víkend své jednotky v oblasti. (Chicago Tribune, Washington Post)