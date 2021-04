Norsko odložilo rozhodnutí, zda pozastavené očkování vakcínou proti covidu-19 firmy AstraZeneca obnoví, nebo naopak definitivně zastaví. Nyní platí doporučení Institutu veřejného zdraví (FHI) prozatím vakcínu od AstraZeneky nepoužívat.

Vláda však podle ministra zdravotnictví Benta Hoeieho potřebuje pro své definitivní rozhodnutí více času a informací, napsala dnes agentura Reuters. Zřizuje za tím účelem novou komisi, která vládě dodá zprávu do 10. května.

Stejná komise bude zároveň hodnotit vakcínu společnosti Johnson & Johnson a její vhodnost pro využití v Norsku.

Pokud by Norsko přestalo používat přípravky od společností AstraZeneca i Johnson & Johnson, zpomalilo by se očkování v zemi o sedm týdnů, odhaduje FHI. Namísto konce července, jak vláda původně zamýšlela, by všichni dospělí byli naočkovaní až na konci září. (ČTK)