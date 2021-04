Letošní ročník soutěže World Press Photo vyhrála fotografie starší Brazilky, která se po měsících samoty přes plastovou membránu objímá se zdravotní sestrou. Autorem je dánský fotograf Mads Nissen.

Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4 pic.twitter.com/7oz37vRNBI

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 15, 2021