„Je to taková komedie a občané musejí vidět nesourodost uskupení Spolu. Je to, jako by byli nazí i oblečení,“ řekl člen předsednictva hnutí ANO a poslanec Jan Volný. Výzvu k žádosti o důvěru považuje za úsměvnou.

Koalici vyčetl, že ještě včera její představitelé říkali, že nebudou pro nedůvěru vládě. Volný to řekl v rozhovoru pro ČT24.

Jestli si vláda řekne o důvěru, bude podle něj záležet na premiérovi Andreji Babišovi.

Volný zmínil, že jednou z variant je, že vláda bude v demisi vládnout do voleb nebo prezident sestaví úřednickou vládu.