Patolog v případu George Floyda: Mohl zemřít i kvůli drogám a zplodinám z výfuku

Patolog, který vypovídal včera u soudu v Minneapolisu v procesu s Derekem Chauvinem, řekl, že příčina smrti George Floyda je podle něj nejasná. Mohla být podle něj způsobena zástavou srdce, kterou mohlo vyvolat „používání drog i zplodiny z výfuku auta“.

Budovu Hennepinského soudu, kde se koná proces s Derekem Chauvinem obviněným z vraždy George Floyda, chrání vysoký plot i zátarasy. Včera tam vypovídal patolog David Fowler, expert obhajoby. Foto: Jana Ciglerová, Deník N

David Fowler odmítl, že by Floyd zemřel na nedostatek kyslíku. „Zvuky, které pan Floyd vydává, vyžadují vdechování vzduchu a také jeho vydechování. Tyto zvuky nemůžete dělat, pokud vám do úst nevstupuje vzduch,“ uvedl expert, kterého si vybrala Chauvinova obhajoba.

Poté na výzvy obžaloby připustil, že v zatčení Floyda existovalo zhruba 45 vteřin, při nichž už nedýchal, ale mohl být oživen, a přitakal, že bylo chybou mu neposkytnout pomoc.

„Pan Floyd z jasných vyjádření najednou utichne, na zhruba 45 vteřin, ale pořád se hýbá, a poté se náhle uvolní,“ popsal a vysvětlil, že to by to podle něj spíše napovídalo na zástavu srdce.

„Takže v této době mohl být oživen, protože ještě nebyl mrtvý?“ zeptal se ho žalobce Jerry Blackwell.

„Okamžitý zásah záchranářů by ten proces mohl zvrátit, ano,“ odpověděl patolog Fowler.

„Měla panu Floydovi být poskytnuta okamžitá pomoc, aby byla zástava srdce zvrácena?“ zeptal se žalobce.

„Jako lékař s tím souhlasím,“ odpověděl Fowler.

„Jste kritický vůči tomu, že mu okamžitá pomoc nebyla poskytnuta, když dostal zástavu srdce?“ zeptal se znovu žalobce.

„Jako lékař s tím souhlasím,“ odpověděl opět Fowler.

Svědci by měli být kompletně vyslechnuti do pátku, kdy se očekává ukončení výslechové fáze procesu. V pondělí by pak obě strany měly přednést své závěrečné řeči. Verdikt poroty by měl přijít v následujících dnech. (Star Tribune)