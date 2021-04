Biden chce zvýšit počet soudců v Nejvyšším soudu

Demokraté v USA navrhnou ve Sněmovně zákon, který rozšiřuje počet soudců Nejvyššího soudu ze současných devíti na třináct a zkrátí jejich funkční období. Struktura soudu se v zemi nezměnila od roku 1869.

Prezident Joe Biden minulý týden ustanovil komisi, která je složená z liberálů i konzervativců a má prozkoumat strukturu nejvlivnějšího soudního orgánu v USA.

Proti tomu se ale ostře vymezil šéf senátních republikánů Mitch McConnell, podle kterého na struktuře soudu „není třeba nic zkoumat“.

Citoval soudkyni Ruth Bader Ginsburgovou, která zemřela loni v září, která byla vůči rozšíření soudu skeptická.

„Prezident Biden kandidoval s příslibem, že chce uklidnit a sjednotit zemi. Pokud to myslel vážně, měl by přestat přilévat oleje do ohně této nebezpečné myšlence,“ namítl republikán McConnell. (NBC)