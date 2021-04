V semifinále fotbalové Ligy mistrů se na přelomu dubna a května střetnou Paris Saint-Germain s Manchesterem City a Real Madrid s Chelsea. Tým City postoupil po výhře 2:1 nad Dortmundem, Real jde dál po bezbrankové remíze v Liverpoolu.

⏰ RESULTS ⏰

⚪️ Real Madrid book last-four spot after eliminating Liverpool

🔵 Manchester City reach semi-finals for first time since 2016

🤔 Which side will go all the way?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021