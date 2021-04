Íránský prezident Hasan Rúhání dnes rozhodnutí Teheránu obohacovat uran na 60 procent označil za „odpověď vašemu zlu“. Úterní rozhodnutí Íránu, které představuje zásadní porušení jaderné dohody z roku 2015, dnes kritizoval americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Blinken ho považuje za „provokativní prohlášení“.

„Chtěli jste, abychom při rozhovorech měli prázdné ruce. Naše ruce jsou však plné,“ uvedl dnes Rúhání s odkazem na současná jednání o oživení jaderné dohody mezi Íránem a světovými mocnostmi. „Obohacování na 60 procent je naší odpovědí na vaše zlo. Usekli jsme vám obě ruce, jednu odstředivkami IR-6, druhou 60 procenty,“ dodal. Odstředivky IR-6 obohacují uran rychleji než centrifugy první generace IR-1. Íránská média také informovala, že v Natanzu bude zprovozněno dalších 1000 pokročilých odstředivek.

Rozhodnutí obohacovat uran na 60 procent, což je nejvyšší koncentrace, na niž kdy obohacoval, padlo krátce poté, co Írán v neděli ohlásil problémy v Natanzu, které připsal izraelskému útoku. Incident v jaderném provozu následoval poté, co v něm Teherán spustil nové pokročilé odstředivky na obohacování uranu. Izrael obvinění z útoku nekomentoval. Podle některých izraelských médií však útočila izraelská zpravodajská služba Mossad. Bílý dům odmítl, že by byl do incidentu jakkoli zapojen.

Spojené státy, Rusko, Čína, Británie, Francie a Německo v roce 2015 uzavřely s Íránem jadernou dohodu, jejímž cílem bylo zabránit Teheránu ve vývoji jaderných zbraní. Bývalý americký prezident Donald Trump dohodu ale před třemi lety jednostranně vypověděl a obnovil proti Íránu sankce. Teherán následně začal části dohody porušovat. Dosud Írán uran obohacoval na 20 procent, ale už tím porušoval dohodu, která mu umožňuje obohacovat jenom do 3,67 procenta. K výrobě jaderné bomby je potřeba uran obohacený na 90 procent.

Minulý týden ve Vídni začaly diplomatické rozhovory, jejichž smyslem je udržet jadernou dohodu při životě. Pokračovat měly dnes, ale podle ruské delegace se obnovení jednání odkládá až na čtvrtek. Spojené státy se těchto rozhovorů účastní nepřímo, nejsou v jednacím sále spolu se zástupci signatářských zemí, tedy Íránu, Francie, Británie, Německa, Ruska a Číny, ale jsou informovány pomocí prostředníků. Bílý dům íránský úmysl navýšit obohacování uranu označil za provokativní s tím, že diplomacie je jedinou cestu kupředu. Podle ministra zahraničí Blinkena je otázkou, zda Írán bere jednání ve Vídni vážně. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Teheránu nikdy nedovolí vyvinout jaderné zbraně. Írán tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový.

V úterý zveřejněná zpráva amerických zpravodajských služeb uvádí, že podle americké analýzy „Írán v současné době neprovádí klíčové aktivity v oblasti vývoje jaderných zbraní, které považujeme za nezbytné k výrobě jaderného zařízení“. (ČTK)