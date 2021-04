Spojené státy začnou společně se svými spojenci stahovat vojáky z Afghánistánu od 1. května. Ze země pak definitivně odejdou do 11. září, tedy do 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, kvůli nimž invazi původně zahájily.

V proslovu v Bílém domě to dnes oznámil prezident Joe Biden, podle kterého jsou důvody pro další setrvávání v Afghánistánu stále více nejasné.

„Nastal čas, aby američtí vojáci odešli domů,“ prohlásil Biden. (ČTK)