Hamáček odletí kvůli Sputniku V do Moskvy

Ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček odletí v pondělí do Moskvy, kde chce dojednat případné dodávky vakcíny Sputnik V do ČR. Dodávky by prý začaly až po schválení vakcíny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky.

Už v pondělí Hamáček podle ČTK řekl, že chce, aby bylo Česko připraveno na okamžitý nákup ruské vakcíny, až ji EMA schválí. Neschválenou vakcínou by podle něj Česko očkovat nemělo a nebude. Novinářům současně řekl, že vnímá snahy, například Německa, vakcínu si předjednat.

Hamáček dnes také na Twitteru napsal, že je Česko ochotné odkoupit vakcínu firmy AstraZeneca od Dánska. Severská země se rozhodla trvale ukončit používání preparátu poté, co zhruba před měsícem tamní úřady očkování preventivně pozastavily, když se u několika lidí po podání vakcíny objevily závažné případy krevních sraženin. Podle agentury Reuters to s odvoláním na nejmenované zdroje oznámila dánská televize TV2.