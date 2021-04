Kandidát na ministra zahraničí Jakub Kulhánek si nominace váží. Vyjadřovat se však nechce do doby, než se sejde s prezidentem Milošem Zemanem. „Velmi si vážím nominace do funkce ministra zahraničních věcí, ale nebudu to zatím komentovat do schůzky s prezidentem republiky,“ reagoval na dotazy Deníku N.