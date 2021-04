Do semifinále Ligy mistrů postoupili fotbalisté Chelsea a Paris Saint-Germain po vyřazení Porta, respektive Bayernu Mnichov. Postupující týmy v odvetě shodně prohrály 0:1, ale o jejich postupu rozhodly výhry v prvních zápasech.

⏰ RESULTS ⏰

😮 Paris win away goals to reach semi-finals

😱 Holders Bayern eliminated by 2020 runners-up

🔵 Chelsea reach semis for first time since 2014

🤔 Who impressed you?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2021