Volby by v březnu podle výzkumu Data Collect pro ČT vyhrála koalice Pirátů se Starosty s 28,5 procenta. Druhé ANO by získalo 22,1 procenta a třetí Spolu 18,2 procenta. Čtvrté SPD by v posledním březnovém týdnu dalo hlas 13,4 procenta lidí.