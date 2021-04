Pokud se prokážou obvinění vůči radní ČT Haně Lipovské, je podle generálního šéfa ČT Petra Dvořáka namístě, aby Sněmovna Radě nastavila jasné hranice. Respekt informoval, že Lipovská na poslední Radu ČT přišla s policejní ochrankou poté, co se radila se dvěma poslanci.

„Pokud se prokáže, že radní (Hana Lipovská) vtáhla do dění v Radě policii a zneužila ji, pokud kroky namířené proti ČT konzultuje s politiky, pokud veřejně šíří nepravdivé zprávy, je to už dost důvodů k tomu, aby Sněmovna, která má na činnost Rady ČT dohlížet, nastavila jasně hranice toho, co je a není přípustné,“ uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák. (ČT)