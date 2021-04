Nástup Birkeho na ministerstvo kultury je podle Zaorálka příliš odvážný plán

Lubomír Zaorálek by ministerstvo kultury rád předal někomu kompetentnímu, kdo zná prostředí a má důvěru institucí. „Bez hlubšího vztahu a znalosti prostředí je to odvážné, není jednoduché se to učit,“ řekl Zaorálek.

„Kdyby tu byl člověk, který bude hluboce rozumět kultuře a který bude znát to prostředí. Kdybych to chtěl někomu předávat, chtěl bych to předat někomu, kdo to zná, kdo má ten kapitál kultury,“ dodal Zaorálek.

Možnost, že by místo něj kulturu vedl poslanec Jan Birke je podle něj „příliš odvážný plán“.