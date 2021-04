Zaorálek neřekl konečný postoj ke svému odchodu z ministerstva kultury

„Dnes vám neřeknu konečný postoj,“ řekl Lubomír Zaorálek na spekulace kolem svého odchodu z ministerstva kultury. Chce pokračovat ve vedení Nostického paláce. Bude ale jednat s premiérem o transformaci ministerstva zahraničí.

„Necpu se nikam a připadá mi přirozené pokračovat tady,“ prohlásil na tiskové konferenci. Dodal, že je připraven jednat o řešení situace, která vznikla po odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Ministerstvo zahraničí bylo podle Zaorálka „vykucháno“, silné kompetence přešly jinam, řekl k evropské politice či vytvoření zmocněnce pro Rusko.

Diskuzi o podmínkách pro svůj případný přestup na ministerstvo zahraničí vidí Zaorálek na týdny.

Ministerstvo kultury řeší podle Zaorálka klíčová témata, není kvůli covidu ve standardním provozu, vyplácí kompenzace pro tisíce lidí v kultuře.

„Permanentně tlačíme, aby vznikl plán, jak uvolňovat v oblasti kultury. Vím, že pro ministerstvo zdravotnictví je to těžké stvořit, ale pro nás je důležité, aby to vzniklo. Získali jsme osm miliard, jsem na to pyšný. To není samozřejmé a my musíme tyto věci administrovat. To se nyní děje a pokud se dokážeme dohodnout, tak s tím můžeme pohnout už v tomto roce. Není mi jedno, jak to dopadne,“ prohlásil Zaorálek.