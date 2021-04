Letošní ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět proběhne online od 10. května do 6. června. Hlavní téma „Vypadáváš“ upozorní na výzvy a nerovnosti spojené s pandemií a přechodem do digitálního prostředí.

„Při výběru hlavního festivalového tématu jsme se shodli, že Jeden svět musí jako vždy reflektovat aktuální dění doma i ve světě. Nejpalčivějším je podle nás to, jak probíhající pandemie a přesun dění do digitálního světa zvýraznily společenské nerovnosti. Přemýšleli jsme, jak moc máme tuto transformaci našich životů v práci, ve škole nebo v rodině pod kontrolou a do jaké míry jsme už v rozjetém vlaku, který nejde zastavit,“ říká v tiskové zprávě ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

Od 10. do 19. května bude probíhat Jeden svět živě – pravidelné projekce doprovázené streamy debat s filmovými tvůrci a tvůrkyněmi. Od 20. května do 6. června bude možné zhlédnout všechny filmy na nové platformě Jeden svět online.

První film letošního ročníku Stavební jáma je možné vidět už dnes. Online projekci doplní debata o současném Rusku s reportérkou Deníku N Petrou Procházkovou. (Jeden svět)