Skončila hlavní část procesu s policistou obviněným z vraždy George Floyda

Obžaloba v případu smrti George Floyda ukončila svojí část soudního klání a završila výslech svědků, které si pozvala. Poslední den vystoupili tři muži: kardiolog, bratr George Floyda a policejní profesor.

Místo, kde na zemi před obchodem zemřel George Floyd. Lidé ho vyobrazili přesně v té poloze, v níž ležel spoutaný, a přimalovali mu bílá andělská křídla. Foto: Jana Ciglerová, Deník N

Kardiolog Jonathan Rich vypověděl, že George Floyd zemřel kvůli nedostatku kyslíku, jenž byl způsobený nátlakem na zem a tlakem na krk. Vyloučil, že by roli ve Floydově smrti hrály drogy, které se při pitvě našly v jeho těle. „Jeho smrti se dalo absolutně zabránit,“ řekl Rich.

Cardiologist Dr. Jonathan Rich: "After reviewing all of the facts in evidence of the case, I can state with a high degree of medical certainty that George Floyd did not die from a primary cardiac event and he did not die from a drug overdose." pic.twitter.com/E3ltwjX2kg — Aaron Rupar (@atrupar) April 12, 2021

Druhým svědkem byl mladší bratr George Floyda Philonise. V emotivní výpovědi, při níž se několikrát rozplakal, popsal bratra jako „velkého mamánka“, člověka, který hluboce miloval svojí matku.

George Floyd's brother Philonise gives an emotional testimony: "He just was like a person that everybody loved around the community. He just knew how to make people feel better." pic.twitter.com/ZebuKFbd4W — CBS News (@CBSNews) April 12, 2021

„Všichni ho měli rádi. Každý se vedle něj cítil v pohodě. Často jsem se s ním radil, byl to prostě můj velkej brácha,“ řekl dojatě bratr, který z Floydových sourozenců patří k těm nejaktivnějším.

Posledním svědkem byl univerzitní profesor Seth Stroughton, expert na použití síly při policejních zásazích. Vysvětlil, že Chauvinův zákrok byl nadbytečný a neodůvodněný.

„Koleno nikdy nemělo být na krku zatýkaného, přitom tam bylo většinu času. George Floyd nebyl žádným rizikem, když byl spoutaný, a ve chvíli, kde jej policie vytáhla z auta, jim poděkoval a ocenil to. Bylo patrné, že spolupracoval,“ popsal Stroughton.

"Before he fell silent, Mr. Floyd said 'I can't breathe,' by my count, at least 27 times," University of South Carolina law professor Seth Stoughton, testifying as a use-of-force expert, says.https://t.co/JCJIBGpvxj pic.twitter.com/lSjDq2YzUw — CBS News (@CBSNews) April 12, 2021

„Žádný racionální policista by nesouhlasil s tím, že to bylo adekvátní použití síly. Policisté selhali i v tom, že mu nezajistili pomoc. Než vydechl naposledy, upozorňoval, že nemůže dýchat, nejméně 27krát.“

Dnes vedení případu přebírá obhajoba, což znamená, že se soudní proces blíží ke konci. Podle odhadů expertů může být verdikt vynesen už příští týden. (CBS, CNN)