Policisté zasahují u hlášené střelby na střední škole v americkém městě Knoxville ve státě Tennessee. První zprávy hovoří o několika zasažených včetně jednoho policisty. Žádné mrtvé ale policie zatím nepotvrdila. (CNN)

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021