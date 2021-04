Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že nedovolí, aby se opakovala situace ze setkání s tureckým prezidentem Erdoganem. Zatímco on a šéf Evropské rady Michel se při jednání usadili do křesel, na ni žádné nezbylo.

Předsedkyně Evropské komise to řekla šéfovi Evropské rady Charlesi Michelovi, se kterým dnes hovořila poprvé od společné schůzky s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

S odvoláním na zdroj z Evropské komise o tom informovala agentura AFP. Erdogan s Michelem se minulý týden během jednání týkajícího se také práv žen usadili v křeslech, na první ženu v čele unijní exekutivy zbylo jen místo stranou na pohovce.

„Předsedové von der Leyenová a Michel měli své obvykle týdenní setkání a diskutovali o řadě aktuálních otázek,“ uvedl po dnešním jednání mluvčí Evropské komise. Schůzka státníků trvala téměř dvě hodiny. Lídři EU spolu hovořili poprvé od diplomatického incidentu, a to navzdory předchozím pokusům Charlese Michela kontaktovat Ursulu von der Leyenovou, napsala dnes AFP. „Po Ankaře odjela předsedkyně do Jordánska, poté cestovala poprvé od Vánoc do Německa, aby navštívila rodinu. Při tomto pobytu dala přednost svým rodinným vztahům,“ uvedl mluvčí Evropské komise.

Záběry ze setkání v Ankaře z 6. dubna kritizovala řada evropských politiků. Při uvítání německá politička s bezradným povzdechem hleděla na dvojici mužů, kteří ji nechali místo stranou na vedlejší pohovce. Diplomatický incident získal přezdívku Sofagate, což je složenina z termínu pro pohovku (sofa) a aféru (gate), přičemž termín „gate“ se vžil po někdejší americké aféře Watergate.

Michelův kabinet v reakci na negativní ohlasy uvedl, že protokolárně bylo vše v pořádku. Hlavním Erdoganovým hostem na jednání byl podle svého týmu Michel, kterého šéfka komise pouze doplňovala. Mluvčí Evropské komise Eric Mamer naproti tomu prohlásil, že oba politici cestovali společně a mělo se jim proto dostat stejného zacházení.

Michel na kritiku v následujících rozhovorech pro několik evropských médií ujišťoval, že při jednání v turecké metropoli na podivný zasedací pořádek nereagoval, aby se vyhnul „mnohem závažnějšímu (diplomatickému) incidentu“ s Ankarou, napsala dnes AFP. „Nebudu dělat tajnosti z faktu, že od té doby v noci dobře nespím, protože se mi ty scény neustále promítají v hlavě,“ řekl Michel německému listu Handelsblatt s tím, že kdyby mohl, vrátil by se, aby situaci napravil. (ČTK)