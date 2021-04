Odsunutí návratu žáků k praktické výuce podle zástupců škol ukazuje, že školství není prioritou. Myslí si to například předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Kabinet se podle něj zachoval nezodpovědně, když ode dneška otevřel některé obchody. Zejména v učebních oborech podle Zajíčka už nyní chybí žákům tolik praxe, že se to bude jen stěží dohánět. Školy jsou přitom podle něj na návrat žáků připraveny. Ode dneška začaly i s testováním přítomných zaměstnanců. Kriticky zhodnotila rozhodování vlády i šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Vláda dnes rozhodla, že studenti závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení neúspěchem budou moci od 19. dubna docházet na konzultace ve skupinách maximálně do šesti osob. Dosud byly možné individuální konzultace. Obnovení praktické výuky, které kabinet avizoval od příštího týdne, nakonec epidemiologové nedoporučili s ohledem na další změny v opatřeních, jako třeba otevření papírnictví či obchodů s dětským oblečením. Návrat k praktické výuce by se podle nich proto měl odložit nejméně do 26. dubna. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že návrat studentů k praktické výuce je pro něj prioritou. Nechtěl ale upřesnit, kdy by se tak mohlo stát.

Podle Zajíčka je to výsledek málo zodpovědného stanoviska politiků, kteří se rozhodli uvolnit raději obchody než školy. „Ta priorita (školství) tu prostě jednoznačně není,“ myslí si. Chybějící praktická výuka podle něj bude problém zejména pro závěrečné zkoušky v učebních oborech. Praktické zkoušky se tam sice budou moct konat výjimečně až v létě, ale na rozdíl od maturitních zkoušek se jejich forma nedá změnit, řekl Zajíček. „Úplně dobré řešení v tuto chvíli nevidím. I kdyby nastal návrat příští pondělí, tak by bylo za minutu dvanáct, ne-li minutu po dvanácté,“ dodal.

Schejbalová už s návratem posledních ročníků do lavic před maturitami napočítá. V pražském Gymnáziu Nad Štolou, které vede, o to podle ní už studenti ani nestojí. Chtějí se teď spíš v klidu doma připravovat na zkoušky, řekla. Podle ní možnosti skupinových konzultací využijí spíš odborné školy. Tomu, že je školství priorita vlády, ale už také nevěří. Pozastavila se i nad tím, proč má být ve školách zakázaný tělocvik, když budou moct děti sportovat jinde. „Ve škole by aspoň byly v jedné homogenní otestované skupině,“ podotkla. Podle dnešního rozhodnutí vlády může být venku na jednom sportovišti až šest dvoučlenných skupin, musí být ale nejméně deset metrů od sebe.

„Přijde mi to všechno nelogické,“ podotkla ředitelka. To, že bylo potřeba otevřít papírnictví nebo obchody s dětským oblečením, je podle ní pochopitelné. „Obávám se ale, aby ta priorita školství nebyla stále přeskakována něčím jiným,“ řekla. Podle ní vláda rozhoduje chaoticky a nekoncepčně. Uvítala by systém, ze kterého by jasně vyplývalo, co se stane například při různých nárůstech počtu nakažených. (ČTK)